Идея дня: акции ЛУКОЙЛа и Газпрома могут продолжить ралли - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" могут продолжить ралли, несмотря на достижение новых максимумов, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Могут ли "ЛУКОЙЛ" и "Газпром"- входят в наш топ-10 акций России - продолжить рост после прорыва к новым максимумам? На наш взгляд, да. Инвесторы в российские активы, скорее всего, выберут эти компании с большой капитализацией, которые являются относительно безопасными и надежными", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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