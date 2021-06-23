Курс рубля, скорее всего, будет укрепляться в среду - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, продолжит укрепление к доллару в течение торговой сессии в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что в среду рубль продолжит укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72-74 руб./$1. Оптимизм в отношении рубля поддерживают высокая цена на нефть марки Brent и повышение склонности к риску на мировых рынках после комментариев председателя ФРС США во вторник", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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