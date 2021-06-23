Котировки нефти могут вырасти до $75,5/барр. и даже выше в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут вырасти до уровня в $75,5 за баррель или даже выше на фоне ожидающихся оптимистичных данных по запасам углеводородов в США и макростатистики из еврозоны и США, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Если американская макростатистика будет благоприятной, то рубль в среду может подорожать до 72,5 руб./$1, а против евро еще сильнее - до 86,3 руб./EUR1, прогнозируют аналитики инвестбанка.

Если Минфин не предложит значительной премии на аукционах ОФЗ, рынок рублёвого долга в среду будет стабильным, полагают в Sber CIB. Вечером среды выйдут данные по инфляции в РФ: если она окажется выше 0,1% за неделю, то возможен рост доходности краткосрочных ОФЗ в ближайшие дни, отмечают эксперты.

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