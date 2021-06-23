Утренние прогнозы: старт пройдет в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке в среду.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может продолжить рост в начале торговой сессии в среду".

"Атон": "Рост рынка акций РФ на открытии торгов в среду может составить 1%".