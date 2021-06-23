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23 июня 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Российский рынок акций во вторник показал преимущественно нейтральную динамику, констатирует аналитик. "Индекс Мосбиржи по итогам сессии незначительно вырос, но в течение дня преобладала боковая тенденция (это касается большинства "голубых фишек"). Боковик традиционно способствует снижению оборотов. Трейдеры, не видя значительных колебаний, снижают торговую активность. Во вторник на дневной сессии обороты упали до 67 млрд руб. Это на 20% ниже средних значений для последнего месяца. Причин для смены этой ситуации в среду не наблюдается. Амплитуда колебаний может быть пониженной, что скажется и на объемах торгов", - отмечает Карпунин. "По индексу Мосбиржи на среду нейтральные ожидания. Рынок по-прежнему находится в фазе восходящего тренда, но импульс затухает. В качестве ближайшего ориентира наверху все также выделяю область 3875-3895 пунктов. Причин для слома up-тренда сейчас нет, котировки находятся на 5% выше его нижней границы", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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