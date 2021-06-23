.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут продолжить рост благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Сладкие напитки могут обложить акцизами
Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство...
 
Поддержка электромобилей обойдется в 804 млрд руб. до 2030 года
На экспертном совете в Минэкономразвития 19 июня обсуждался проект концепции развития электротранспорта. Запросы на ее прямое бюджетное финансирование выросли, и теперь объем программы составляет 803,7 млрд руб., в том числе 181,6 млрд руб. из...
 
Карты "Мир" начнут подключать к Google Pay
Платежная система "Мир" расширяет возможности по использованию мобильных платежей: с 26 октября банки, выпускающие нацкарты, смогут начать техническую реализацию сервиса Google Pay. Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы,...
 
23 июня 2021 года 09:52

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут продолжить рост благодаря внешнему позитиву

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь слегка подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти, а также локального снижения у глобальных инвесторов опасений относительно ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне. Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Таким образом, комментарии Пауэлла, опубликованные в понедельник вечером, смягчили опасения финансовых рынков по поводу скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС из-за неконтролируемой инфляции в США.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса. Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл. По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, растут в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали заявления главы ФРС Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 не изменился по итогам торгов 23 июня. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,5%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:10 МСК снизился на 0,5%. Негативное настроение участников рынка было вызвано ожиданиями, что Резервный банк Австралии начнет повышение процентных ставок раньше, чем прогнозировалось.

В свою очередь цены на нефть растут в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов. Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $75,42 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,12% - до $74,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,31 за баррель, что на 0,63% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 - до $72,85 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей. Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже (MOEX: MOEX) составил 10,614 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,971 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 719,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (+1%), "Почта России-001Р-10" (+0,7%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-19" (-0,73%), "Европлан-001Р-01" (-0,42%) и "РЖД-28" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,64% годовых. Компания собирала заявки 22 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Средства от размещения дебютных "зеленых" бондов ГК "Росатом" планирует направить на проекты в ядерной медицине, в сфере обращения с опасными отходами и на ветроэнергетику. Владельцы "зеленых" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения. Мосбиржа 31 мая зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 33-го купона облигаций серии А25 в размере 6,23% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 5,15% годовых. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставки до 16-го купона определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) приняло решение 8 июля досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Компания разместила все три выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый в июле 2015 года сроком на 10 лет. Ставка 1-12-го купонов по займам установлена на уровне 12,1% годовых. 15 июля текущего года по выпускам должна была состояться оферта. В настоящее время в обращении находится также выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 июня 2021 года 19:43
Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро благодаря спросу на риск и заметно дорожающей нефти
Москва. 23 июня. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря аппетиту инвесторов к рисковым активам и активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
23 июня 2021 года 19:19
Рынок акций РФ вырос во главе с "Русалом", "быков" локально сдержал инцидент с британским эсминцем в Черном море
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне дорожающей нефти и подъема индексов в США, "бычий" настрой российских инвесторов днем был локально сдержан новостями об инциденте с британским эсминцем в Черном море, что может осложнить дипломатические отношения между странами.    читать дальше
.
23 июня 2021 года 19:11
Цены евробондов РФ в среду меняются незначительно на фоне отсутствия яркой динамики UST
Москва. 23 июня. Котировки российских еврооблигаций в среду демонстрируют нейтральную динамику на фоне целого ряда позитивных внешних сигналов, с одной стороны, и отсутствия ярко выраженного ценового движения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), с другой стороны. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом также незначительные.    читать дальше
.
23 июня 2021 года 18:55
"Финам" рекомендует покупать акции Магнита с целью 6550 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 6550 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16,12% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Артемий Шамшуков указывает на следующие факторы в пользу рекомендации: -...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 18:27
Рубль возвращает потери в отсутствие санкционной риторики - "Велес Капитал"
Рубль в отсутствие санкционной риторики возвращает потери начала недели, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Российский рубль и большинство валют-аналогов на развивающихся рынках к вечеру в среду демонстрировали укрепление к доллару. Так, валюты ЮАР, Индии и Мексики росли на 0,2-0,6%,...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 18:07
Котировки акций Regeneron могут вырасти на 15% - "Финам"
Потенциал роста котировок акций Regeneron Pharmaceuticals от текущих уровней составляет 15%, считают аналитики "Финама". "Антиковидный "коктейль" REGEN-COV стал настоящий прорывом для Regeneron и в 2021 и последующих годах принесет компании значительную выручку: только от контракта с...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 17:42
"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж новых...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 17:16
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с прогнозной ценой $59,5
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой на уровне $59,5 за штуку в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционной компании. "За последний месяц котировки акций Freeport-McMoRan скорректировались более чем на 20% вслед за ценами...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 16:47
Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит умеренный рост до конца торгов в среду - "Фридом Финанс"
Российский рынок акций, скорее всего, продолжит умеренный рост до конца торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи, по мнению эксперта инвесткомпании Александра Осина - 3805-3835 пунктов. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 16:28
Вероятность увеличения добычи нефти после июля 2021г повысилась - Банк "Открытие"
Вероятность увеличения добычи нефти после июля 2021 года по решению министерского комитета ОПЕК+ повысилась, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной. "Цены на нефть марки WTI в начале текущей недели на новостях уже...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 16:03
Акции Generac станут интересны для долгосрочных покупок от уровней $350-360 - BCS Express
Акции Generac Holdings станут интересны инвесторам для покупок на долгосрочную перспективу после снижения в диапазон $350-360 за штуку, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Компания переоценена рынком, однако, учитывая высокие прогнозы по темпу роста продаж и чистой прибыли в 2021 году,...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $272
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $272 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $231,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Темпы вакцинации в мире растут, и прогресс в...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 15:40
Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря спросу на риск, росту нефти и подготовке к налоговым выплатам
Москва. 23 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению аппетита инвесторов к рисковым активам, дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня.    читать дальше
.
23 июня 2021 года 15:19
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с прогнозной ценой $185,5
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Splunk Inc. с прогнозной ценой на уровне $185,5 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В целом мы оцениваем отчет компании Splunk за первый квартал 2021 года как сильный: темпы повышения выручки ускорились, облачный сегмент...    читать дальше
.
23 июня 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 28000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Норникеля" с целью 28000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 24500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ПАО "Норильский никель" приступило к...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.