Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут продолжить рост благодаря внешнему позитиву

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь слегка подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти, а также локального снижения у глобальных инвесторов опасений относительно ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне. Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Таким образом, комментарии Пауэлла, опубликованные в понедельник вечером, смягчили опасения финансовых рынков по поводу скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС из-за неконтролируемой инфляции в США.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса. Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл. По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, растут в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали заявления главы ФРС Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 не изменился по итогам торгов 23 июня. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,5%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:10 МСК снизился на 0,5%. Негативное настроение участников рынка было вызвано ожиданиями, что Резервный банк Австралии начнет повышение процентных ставок раньше, чем прогнозировалось.

В свою очередь цены на нефть растут в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов. Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $75,42 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,12% - до $74,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,31 за баррель, что на 0,63% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 - до $72,85 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей. Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже (MOEX: MOEX) составил 10,614 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,971 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 719,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (+1%), "Почта России-001Р-10" (+0,7%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-19" (-0,73%), "Европлан-001Р-01" (-0,42%) и "РЖД-28" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,64% годовых. Компания собирала заявки 22 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Средства от размещения дебютных "зеленых" бондов ГК "Росатом" планирует направить на проекты в ядерной медицине, в сфере обращения с опасными отходами и на ветроэнергетику. Владельцы "зеленых" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения. Мосбиржа 31 мая зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 33-го купона облигаций серии А25 в размере 6,23% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 5,15% годовых. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставки до 16-го купона определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) приняло решение 8 июля досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Компания разместила все три выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый в июле 2015 года сроком на 10 лет. Ставка 1-12-го купонов по займам установлена на уровне 12,1% годовых. 15 июля текущего года по выпускам должна была состояться оферта. В настоящее время в обращении находится также выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году.