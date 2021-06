Nasdaq Composite завершил торги вторника на новом рекордном уровне

Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, растут в среду. Цены на нефть растут на торгах в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне.

Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора.

Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Комментарии Пауэлла, опубликованные в понедельник вечером, смягчили опасения финансовых рынков по поводу скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС из-за неконтролируемой инфляции в США, отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

До этого в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан сказали, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае сократились на 0,9% и составили 5,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов, опубликованном во вторник. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд. В результате показатель опустился до минимума за одиннадцать месяцев - с июня 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,1% - до 5,73 млн, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали снижения до 5,72 млн, то есть на 2,2%.

Между тем относительно мая прошлого года перепродажи подскочили на 44,6%, что обусловлено, в первую очередь, низкой базой сравнения из-за начала пандемии COVID-19 в это время в прошлом году.

Лидерами роста на торгах во вторник выступили акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) поднялась на 2,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2%.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, подорожали на 0,4%, несмотря на то, что Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.

Котировки акций американской GameStop Corp. подскочили на 10%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники привлек около $1,126 млрд, разместив 5 млн акций по рыночной цене. Полученные от продажи средства планируется направить на общекорпоративные нужды, а также инвестирование в инициативы по обеспечению роста и укрепление баланса компании.

Рыночная стоимость Blackstone Group Inc. увеличилась на 0,1%. Американский инвестиционный фонд покупает за $6 млрд Home Partners of America, которая специализируется на предоставлении домов на одну семью в аренду.

Акции Sanderson Farms (SPB: SAFM) Inc. прибавили в цене 10,3%. Американский производитель мяса птицы рассматривает возможность продажи бизнеса на фоне роста спроса на куриные продукты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Капитализация Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. выросла на 1,9%. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компания будет сокращать число сотрудников американских офисов на 5-10% в год в следующие 3-5 лет, используя систему оценки качества работы для выявления малопродуктивных сотрудников.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка повысился на 68,61 пункта (0,2%) и составил 33945,58 пункта. Днем ранее индикатор продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с начала марта.

Standard & Poor's 500 вырос на 21,65 пункта (0,51%) - до 4246,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 111,79 пункта (0,79%) и составил 14253,27 пункта, что является новым рекордом закрытия.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, растут в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:06 МСК увеличился на 0,03%.

В число лидеров роста котировок входят акции медиакомпании CyberAgent Inc. (+3,3%), занимающейся предоставлением медицинских услуг M3 Inc. (+2,4%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2%).

Также растет цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. (+1,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,1%).

Между тем дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-1,6%) и автомобильной Toyota Motor (-1,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителей автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (+7,2%) и BYD Co. (+4,2%), выпускающих чипы Sunny Optical Technology Group Co. (+6,1%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+2,9%), интернет-компании Meituan (+4,2%).

Растет стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась относительно уровня на закрытие предыдущих торгов, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,4%.

Между тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:10 МСК снизился на 0,5%.

Негативное настроение участников рынка было вызвано ожиданиями, что Резервный банк Австралии начнет повышение процентных ставок раньше, чем прогнозировалось, отмечает Trading Economics.

Кроме того, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне опустился до 56,1 пункта по сравнению с 58 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные HIS Markit, которая рассчитывает данный индикатор. Это минимальный уровень за последние три месяца.

PMI в производственной отрасли снизился до 58,4 пункта с 60,4 пункта, в сфере услуг - до 56 пунктов с 58 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Существенно подешевели бумаги торговой онлайн-платформы RedBubble Ltd. (-6,5%), разработчика ПО для медицинской отрасли Pro Medicus Ltd. (-4,2%), газовой компании Santos (-2,5%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и на 0,8% соответственно.

Цены на нефть растут на торгах в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в среду составляет $75,27 за баррель, что на $0,46 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,09 (0,12%) - до $74,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,20 за баррель, что на $0,35 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 - до $72,85 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей.

При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.