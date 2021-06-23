Nasdaq Composite завершил торги вторника на новом рекордном уровне
Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне.
Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора.
Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.
"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса.
Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.
По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.
Комментарии Пауэлла, опубликованные в понедельник вечером, смягчили опасения финансовых рынков по поводу скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС из-за неконтролируемой инфляции в США, отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.
"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".
До этого в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан сказали, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае сократились на 0,9% и составили 5,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов, опубликованном во вторник. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд. В результате показатель опустился до минимума за одиннадцать месяцев - с июня 2020 года.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,1% - до 5,73 млн, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали снижения до 5,72 млн, то есть на 2,2%.
Между тем относительно мая прошлого года перепродажи подскочили на 44,6%, что обусловлено, в первую очередь, низкой базой сравнения из-за начала пандемии COVID-19 в это время в прошлом году.
Лидерами роста на торгах во вторник выступили акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) поднялась на 2,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2%.
Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, подорожали на 0,4%, несмотря на то, что Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.
Котировки акций американской GameStop Corp. подскочили на 10%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники привлек около $1,126 млрд, разместив 5 млн акций по рыночной цене. Полученные от продажи средства планируется направить на общекорпоративные нужды, а также инвестирование в инициативы по обеспечению роста и укрепление баланса компании.
Рыночная стоимость Blackstone Group Inc. увеличилась на 0,1%. Американский инвестиционный фонд покупает за $6 млрд Home Partners of America, которая специализируется на предоставлении домов на одну семью в аренду.
Акции Sanderson Farms (SPB: SAFM) Inc. прибавили в цене 10,3%. Американский производитель мяса птицы рассматривает возможность продажи бизнеса на фоне роста спроса на куриные продукты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Капитализация Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. выросла на 1,9%. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компания будет сокращать число сотрудников американских офисов на 5-10% в год в следующие 3-5 лет, используя систему оценки качества работы для выявления малопродуктивных сотрудников.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка повысился на 68,61 пункта (0,2%) и составил 33945,58 пункта. Днем ранее индикатор продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с начала марта.
Standard & Poor's 500 вырос на 21,65 пункта (0,51%) - до 4246,44 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 111,79 пункта (0,79%) и составил 14253,27 пункта, что является новым рекордом закрытия.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, растут в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.
Положительное влияние на настроения инвесторов оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает глава американского ЦБ.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:06 МСК увеличился на 0,03%.
В число лидеров роста котировок входят акции медиакомпании CyberAgent Inc. (+3,3%), занимающейся предоставлением медицинских услуг M3 Inc. (+2,4%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2%).
Также растет цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. (+1,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,1%).
Между тем дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-1,6%) и автомобильной Toyota Motor (-1,8%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%.
В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителей автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (+7,2%) и BYD Co. (+4,2%), выпускающих чипы Sunny Optical Technology Group Co. (+6,1%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+2,9%), интернет-компании Meituan (+4,2%).
Растет стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+0,7%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,5%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась относительно уровня на закрытие предыдущих торгов, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,4%.
Между тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:10 МСК снизился на 0,5%.
Негативное настроение участников рынка было вызвано ожиданиями, что Резервный банк Австралии начнет повышение процентных ставок раньше, чем прогнозировалось, отмечает Trading Economics.
Кроме того, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне опустился до 56,1 пункта по сравнению с 58 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные HIS Markit, которая рассчитывает данный индикатор. Это минимальный уровень за последние три месяца.
PMI в производственной отрасли снизился до 58,4 пункта с 60,4 пункта, в сфере услуг - до 56 пунктов с 58 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.
Существенно подешевели бумаги торговой онлайн-платформы RedBubble Ltd. (-6,5%), разработчика ПО для медицинской отрасли Pro Medicus Ltd. (-4,2%), газовой компании Santos (-2,5%).
При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и на 0,8% соответственно.
Цены на нефть растут на торгах в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.
Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в среду составляет $75,27 за баррель, что на $0,46 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,09 (0,12%) - до $74,81 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,20 за баррель, что на $0,35 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 - до $72,85 за баррель.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей.
При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.
Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.