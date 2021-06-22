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22 июня 2021 года 19:40

Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании выступления главы ФРС

Москва. 22 июня. Доллар и евро почти не меняются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль также стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, и в первую очередь выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и других представителей регулятора.

Курс доллара США составил 73,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,11 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,9 копейки - до 79,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Позднее во вторник ожидается выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США, накануне инвесторы оценивали заявления глав Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, Сент-Луиса и Далласа Джона Уильямса, Джеймса Балларда и Роба Каплана. Участники рынков рассчитывают уловить намеки регулятора на возможные сроки сворачивания стимулирующих мер.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представит во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США.

По словам Пауэлла, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал вчера, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе виртуального выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

До этого в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан заявили, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, во вторник рубль торгуется при боковой динамике, так как инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла в Конгрессе. "На прошлой неделе регулятор заявил, что начал обсуждать сокращение мер поддержки экономики, что вызвало рост доллара к различным мировым валютам. Поэтому сегодняшнее выступление руководителя Федрезерва приковывает пристальное внимание участников рынка и заставляет их занимать выжидательную позицию, в том числе и в российском рубле", - подчеркивает Голубов.

"Ближе к вечеру большинство валют на развивающихся рынках торговалось в минусе к американскому доллару (исключение составляла турецкая лира). Российский рубль демонстрировал минимальное изменение в паре с американской валютой, хотя формально находился даже в небольшом плюсе. Чувствовать себя гораздо увереннее других коллег по развивающимся рынкам рублю помогали цены на нефть, вновь перешедшие во второй половине дня к укреплению. Ближе к вечеру котировки марки Brent повторно тестировали отметку в $75 за баррель, выше которой в утренние часы нефтяным ценам закрепиться так и не удалось. (. . .) Чуть позже вечером внимание инвесторов будет приковано к выступлению перед Конгрессом главы ФРС Пауэлла, риторика которого может усилить волатильность на сырьевом и валютном рынках. Впрочем, для рубля не менее актуальной будет оставаться геополитическая повестка", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют не очень большие и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник.

Перспективы роста спроса на сырье перевешивают новости о том, что члены ОПЕК+ планируют постепенное наращивание добычи с августа, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $74,74 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась выше $75 за баррель впервые за два года на опасениях, что предложение на нефтяном рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,82 за баррель, что на 0,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Сообщения о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать увеличение добычи нефти с августа, еще до запланированного на 1 июля заседания, "свидетельствуют о том, что разрыв между спросом и предложением уже становится проблемой, и альянс разрабатывает план по устранению этого дефицита", отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

По словам Диксон, разговоры ОПЕК+ о наращивании добычи представляют собой основной "медвежий" риск для нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако результатов, которые могли бы привести к наращиванию Тегераном добычи "черного золота", пока нет.

Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионов мира.

Банк России во вторник, 22 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 134,2 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн и спросе 1 трлн 134,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 июня, банки разместили 985,7 млрд рублей (при лимите 1,29 трлн и спросе 985,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,45% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 22 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 5 млрд 521,1 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 3,26 копейки, до 73,1661 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,35 копейки, до 87,0677 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 2,35 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,1647 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 2,61 копейки и составил 73,1698 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 580,959 млн, из которых $520,822 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 60,137 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 11,44 копейки, до 87,0302 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 7,51 копейки и составил 87,0683 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR364,313 млн, из которых EUR150,684 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR213,629 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с понедельником - 5,81% и 6,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 6,55% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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