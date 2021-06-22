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22 июня 2021 года 19:10

Рынок акций РФ вырос во вторник вслед за Европой и благодаря высокой нефти, упал НЛМК из-за отсечки дивидендов

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексам вслед за фондовой Европой и на фоне высокой нефти (Brent протестировала рубеж $75 за баррель), просели бумаги "НЛМК" после отсечки дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3821,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1645,59 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 3,7%.

Доллар подрос до 73,16 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (-3,7%, до 248,58 рубля; дивиденды за I квартал 2021 года - 7,71 рубля на акцию), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, опасения по поводу ужесточения риторики ФРС несколько смягчились, что вернуло на рынок покупателей. Во вторник вечером внимание инвесторов будет обращено на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое пройдет в 20:00 МСК, также на неделе ожидаются выступления и других официальных представителей ФРС. Пауэлл, скорее всего, попытается в своих заявлениях сохранить стабильность рынков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что позитивом для мировых рынков стала речь главы ФРС на тему реакции центробанка на пандемию. В документе отмечается устойчивое улучшение состояние экономики, но она по-прежнему противостоит угрозам со стороны пандемии, поэтому Пауэлл обещает продолжать сверхмягкую монетарную политику ФРС. Подчеркнув растущее инфляционное давление, он повторил свою уверенность в том, что вскоре ценовая динамика нормализуется.

Тем не менее, на фоне высоких цен на нефть и другие сырьевые товары усиливаются опасения, что инфляция будет только ускоряться, заставив ключевые ЦБ более быстрыми темпами ужесточать монетарную политику. Вечером во вторник внешний фон улучшился, однако российские индексы не смогли обновить дневные вершины из-за ухудшения геополитической обстановки, вызванного недавним анонсом новых антироссийских мер.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ продолжает попытки роста. На скудном фоне корпоративных новостей основными факторами движения выступают внешние сигналы. Нефть довольно спокойно пережила изменение прогнозов ФРС и удерживается в диапазоне $74-75 за баррель Brent.

На Forex доллар вновь усиливает свои позиции. В ЕЦБ не переживают по поводу инфляции выше 2%, а в Великобритании опасаются более длительного сохранения мер карантинного характера и туристических ограничений из-за распространения индийского штамма COVID-19.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник вечером выразила оптимизм по поводу экономики еврозоны, а также весьма спокойно высказалась по поводу инфляционного давления, которое не столь высоко, как в США. В самом деле, в Европе нет обширных программ прямых выплат гражданам, что стало одним из факторов инфляционного всплеска в Америке. Великобритания во вторник начинает переговоры по присоединению к Транстихоокеанскому торговому соглашению, хотя сама находится в бассейне Атлантического океана. Тем не менее, внутри соглашения Великобритания может рассчитывать на отмену более 90% тарифов и пошлин.

Нефть оказалась под небольшим давлением на фоне заявлений о возможном пересмотре планов добычи в странах ОПЕК+ с августа. Россия может предложить увеличение добычи на фоне дефицита предложения, пишет Reuters. Однако Саудовская Аравия пока не выразила какую-либо готовность в более агрессивном восстановлении производства.

Главным событием дня будет выступление председателя ФРС Пауэлла по мерам поддержки в условиях пандемии. В подготовленном тексте выступления говорится, что "ФРС будет делать все возможное для поддержки экономики столько времени, сколько потребуется для полного восстановления". Также на вторник запланированы выступления президентов ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИГ "Универ-Капитал" Артема Тузова, накануне было объявлено, что США готовят новые санкции в отношении России и компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток 2". Угроза санкций для российского рынка уже привычное явление, не вызывающее особых движений котировок акций, но все еще вызывает рост доллара. Рынок считает, что, вероятнее всего, санкции будут носить локальный характер и не повлияюют серьезно на бизнес крупнейших корпораций или достройку газопровода "Северный поток 2".

С миротворческим посылом, обращенным к Европейскому союзу, выступил президент России Владимир Путин, в своей статье, опубликованной в немецкой газете Die Zeit: "Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз. Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем".

После многолетней "санкционной войны" эта статья выглядит приглашением к диалогу о "санкционном мире" с Европой. Однако более вероятно, что ответом будут новые жесткие санкции со стороны ЕС, которые, возможно, все же повлияют на российский фондовый рынок, считает Тузов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-1,8%, Dow Jones (+1,8%) показал максимальный подъем с 5 марта. На прошлой неделе Dow Jones понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС на прошлой неделе повысила ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

При этом Баллард заявил в ходе вебинара в понедельник, что базовый показатель инфляции в 2022 году будет находиться на уровне 2,4%.

В свою очередь глава ФРБ Далласа Роб Каплан прогнозирует, что альтернативный показатель инфляции, исключающий наиболее существенные колебания цен за месяц, вырастет до 2,4% в следующем году.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,4%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,3%, Nasdaq прибавляет 0,4%).

На нефтяном рынке цены во вторник консолидируются, цена Brent после тестирования рубежа $75 за баррель (максимум с апреля 2019 года) немного сдала назад. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,73 за баррель (-0,2%), июльская цена WTI - $73,14 за баррель (-0,7%).

США после шести раундов переговоров в Вене вокруг соглашения по иранской ядерной программе не желают отменять все антииранские санкции, передал во вторник телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на источники, близкие к венским консультациям.

"Согласно источникам, Вашингтон пока что отказывается отменять все санкции против Ирана, включая законы Конгресса и указы, включая постановления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), министерства финансов и министерства юстиции помимо всего прочего", - сообщает телеканал.

При этом источники указали, что президент США Джо Байден придерживается линии своего предшественника Дональда Трампа по оказанию "максимального давления" на Иран.

Они сообщили, что Вашингтон по-прежнему не намерен отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана. Власти США отказались полностью снять с Ирана санкции в нефтяной, банковской и транспортной сферах: вместо этого американская сторона предложила лишь приостановить действий ограничительных мер в нефтяной и банковской отраслях на период в 120 или 180 дней, по истечении которых Тегерану вновь потребуется согласие США на нормальную деятельность в этих областях. США также придерживаются подхода с поэтапной отменой санкций.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,96 млрд рублей (из них 9,32 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,88 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,7 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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