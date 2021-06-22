"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 72,3 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"РусАл" приобрел долю в энергетической госкомпании "Русгидро". На наш взгляд, событие несет краткосрочный негатив для котировок "РусАла", так как в период получения сверхдоходов от высоких цен на алюминий рынок ожидал от закредитованной компании гашения долга или выплаты дивидендов, а не M&A активности. С другой стороны, сумма сделки не является столь значимой для денежного потока Русала, а инвестиции в гидрогенерацию гармонично вписываются в будущий контур "зеленой" Al+. Мы подтверждаем целевую цену для акций "РусАла" на уровне 72,3 руб. с рекомендацией "покупать", - отмечает аналитик Василий Сучков.

"РусАл" купил 4,35% в "Русгидро" у ВСМПО-Ависма за 17,4 млрд руб. (около 240 млн долл.) в апреле 2021г с 11%-й премией к рыночной цене, напоминает эксперт "Велес Капитала". "РусАл" заявил, что инвестиции в "Русгидро" носят портфельный характер и направлены на получение выгоды от роста котировок и дивидендов.

"Согласно нашей оценке, затраты на покупку доли в "Русгидро" обойдутся "РусАлу" почти в четверть ожидаемого FCFF за 2021г. Однако если учесть дивиденды "Норникеля" и средства от участия в выкупе акций, расходы на приобретение не представляются столь значительными (на уровне 8% денежного потока "РусАла" за 2021г)", - указывает Сучков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.