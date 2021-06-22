Цены евробондов РФ во вторник слегка снизились в рамках коррекции после роста на прошлой неделе

Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились в рамках коррекции после умеренного повышения на прошлой неделе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 9 базисных пунктов по отношению к закрытию 21 июня и составила 115,16% от номинала, что соответствует доходности 1,7% годовых (рост на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 100,77% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2,5 пункта, составив 165 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 21 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,4% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,665% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 23 базисных пункта, до 128,32% от номинала (доходность выросла также на 1,5 пункта и составила 3,665% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 113,92% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 1,785% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 1 базисный пункт, до 108,77% от номинала (их доходность не изменилась и составила 0,89% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 55 базисных пунктов, до 125,5% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,71% годовых), десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 1 базисный пункт - до 111,98% от номинала (его доходность не изменилась и составила 2,11% годовых).

"Оптимизм на рынке российских еврооблигаций, сформировавшийся на прошлой неделе на фоне ожиданий снижения геополитических рисков после первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшейся 16 июня в Женеве, постепенно сходит на нет. Сегодня покупателей на рынке стало меньше, в результате чего котировки отечественных евробондов перешли к плавному снижению. При этом само ценовое снижение в принципе довольно скромное, даже для самых "длинных" бумаг оно не превышает 0,2-0,3%. Это говорит о том, что инвесторы пока не спешат продавать российские бумаги; поддержку рынку оказывают все еще широкие кредитные спреды, несмотря на высокое кредитное качество еврооблигаций России. И учитывая традиционное снижение деловой активности в летний период, а также отсутствие значимых для рынка новостей, не исключено, что в ближайшее время колебания котировок будут проходить вблизи сложившихся уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.