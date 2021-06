Инвесторам стоит обратить внимание на акции Taceda, SK Telecom, LG Display, ICICI Bank - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции таких азиатских компаний, как Takeda Pharmaceutical Co., SK Telecom Co., LG Display Co. и ICICI Bank, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Потенциал роста котировок акций Takeda составляет 30%, полагают аналитики инвестиционной платформы. "Японская компания, которая разрабатывает фармпрепараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, ЦНС и онкологии. Менеджмент работает над сокращением расходов, и вместе с 10%-ным ростом продаж лекарств это должно привести к росту прибыльности".

По мнению экспертов, потенциал роста акций SK Telecom составляет 31%. "Южнокорейская телекоммуникационная компания, рыночная для в стране - 40%, - указывают аналитики. - Предоставляет стриминговые музыкальные и видео сервисы, услуги такси вместе с Uber. Из-за этих сервисов и будет расти выручка компании. За 1К21 прибыль компании выросла на 29% из-за сильного контроля над затратами. Прибыльность может вырасти из-за предоставления услуг 5G".

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают, что потенциал роста акций LG Display может составить 39%. "Компания выпускает TFT-LED дисплеи для ноутбуков, телевизоров, смартфонов и медоборудования. За 1К21 выручка выросла на 45% из-за сильно спроса на дисплеи для телевизоров и смартфонов. Ожидается, что к концу 2021г выручка от дисплеев OLED и POLED вырастет на 48% и 69% соответственно".

Потенциал роста акций ICICI Bank, одного из крупнейших банков Индии, может составить, на взгляд экспертов инвестиционной платформы, 26%. "У банка высокое качество активов, при этом рост кредитного портфеля 14% в год - выше средних темпов в индустрии. Стоимость приобретения новых клиентов на 70-80% ниже из-за развития цифровых каналов. Это поддерживает рентабельность бизнеса и рост прибыли на акцию".

