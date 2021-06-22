"Финам" рекомендует держать акции United States Copper Index Fund с целью $28

"Финам" рекомендует держать акции United States Copper Index Fund с целевой ценой $28 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"United States Copper Index Fund (CPER) следует за индексом, который состоит из корзины торгуемых на бирже фьючерсных контрактов на медь. Базовый индекс отражает доходность портфеля фьючерсных контрактов на медь, диверсифицированных по нескольким срокам погашения, полностью обеспеченных 3-месячными казначейскими облигациями США. CPER использует уникальную методологию переноса фьючерсных позиций, направленную на максимизацию бэквордации и минимизацию потенциально неблагоприятных эффектов контанго", - отмечает эксперт "Финама" Анна Зайцева.

Аналитик указывает на следующие факторы в пользу рекомендации:

- Данный инструмент является простым и удобным способом вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на медь. При этом заявленный уровень расходов у данного ETF составляет 0,80%.

- Долгосрочные перспективы рынка меди выглядят весьма благоприятными ввиду ожидаемого увеличения мирового потребления металла на фоне перехода к более чистым источникам энергии, развития производства электромобилей, роста инвестиций в инфраструктуру, в том числе технологии умного города.

- Вместе с тем в 2021-2022 гг. на рынке ожидается возникновение профицита меди, что может стать ограничивающим фактором для дальнейшего роста котировок металла на указанном горизонте.

- Среди ограничивающих факторов для меди следует отметить и решение Китая о продаже цветных металлов из стратегических запасов с целью сдерживания роста их цен.

- Помимо этого, не исключены риски коррекции цен на металлы, в том числе медь, когда ФРС объявит о сворачивании программы количественного смягчения.

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