Акции Huntington Bancshares, Energy Transfer и Hewlett Packard - ставка на дивиденды - BCS Express

Покупка акций Huntington Bancshares, Energy Transfer и Hewlett Packard Enterprise - ставка на хорошую дивидендную историю, говорится в комментарии аналитика BCS Express Валерия Емельянова.

"Ликвидных "фишек" с ценой акций ниже $20 за штуку, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, немного. Среди компаний крупной капитализации с перспективой роста интересны акции General Electric Co. Если делать ставку на агрессивный рост котировок, то интересно выглядят перепроданные бумаги PG&E Corp., а также хорошо просевшие бумаги Viatris и Huntington Bancshares. Акции Huntington Bancshares хороши и как дивидендная история. Еще пара интересных компаний с повышенными выплатами - Energy Transfer и Hewlett Packard", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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