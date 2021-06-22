"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Snap с прогнозной ценой $71,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Snap Inc. с прогнозной ценой на уровне $71,5 за штуку на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стоп-лосс" рекомендуется установить на уровне $56 за бумагу.

"Мы ожидаем сильных показателей за второй квартал и прогнозируем оптимистичную риторику менеджмента Snap. Ряд соглашений о партнерстве, о которых было объявлено в мае, обусловливают уверенные перспективы роста бизнеса в среднесрочной перспективе. Котировки акций компании могут продолжить укрепление", - пишет эксперт "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"С технической точки зрения, мы хотели бы увидеть прорыв области сопротивления в районе $65-66, который будет означать выход из фазы длительной консолидации. В этом случае отметка в $70 может быть достигнута достаточно быстро", - отмечает аналитик.

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