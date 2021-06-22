Акции авиакомпаний остаются в текущий момент рискованным активом - BCS Express

Акции авиакомпаний остаются в текущий момент рискованным активом для покупок на длительную перспективу, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"В данный момент наблюдается увеличение глобального пассажиропотока, компании сектора начинают строить планы по восстановлению. Но необходимо учитывать, что акции авиакомпаний остаются в данный момент рискованным активом. При покупке нужно быть готовым к просадкам при ухудшении экономической и эпидемиологической обстановки. С точки зрения фундаментальных показателей, большинство бумаг сектора, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, не выглядят привлекательными. В основе стратегии по покупке акций авиаперевозчиков может лежать отработка настроений инвесторов на восстановление сектора и его показателей, которые будут происходить в ближайшие два квартала. Удержание длинных позиций на более длительный срок сопряжено с повышенными рисками", - пишет в своем комментарии аналитик инвесткомпании.

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