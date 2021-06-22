Рубль может продолжить ослабление - BCS Express

Возможно продолжение ослабления курса рубля к доллару в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, почти не замечая позитивных сигналов с мировых рынков, особенно с нефтяного. Давление оказывает некоторое ухудшение геополитической обстановки, вызванное недавним анонсом новых антироссийских мер. На этом фоне дальнейшее снижение мировых рынков может вызвать еще одну волну ослабления рубля. Пара USD/RUB перешла к консолидации недалеко от установленного в понедельник трехнедельного максимума 73,35 руб./$1. В случае его обновления увеличится вероятность роста к ближайшему техническому препятствию 73,75 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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