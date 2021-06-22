"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PetIQ с целью $49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PetIQ Inc. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка компании складывается за счет товаров (корма и лекарства для животных), а также услуг ветеринарных клиник, отмечают эксперты "Финама". Прогнозируется рост числа домашних питомцев в 2021 году, часть из которых станет "клиентами" компании. Несмотря на полное открытие клиник на фоне вакцинации, на полную мощность компания выйдет в III квартале 2021 года, что позитивно скажется на показателях II и III кварталов 2021 года, уверены в инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага движется импульсно. После коррекции формируется третий импульс в сторону роста. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $49. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $36 риск на портфель составит 1,45%", - указывают аналитики "Финама".

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