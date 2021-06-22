"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 2800 рублей, говорится в обзоре инвестиционной компании.

"Бумаги X5 Retail Group на прошедшей неделе выросли почти на 2,5% на фоне роста инфляции. Дополнительную поддержку X5 оказали новости о продаже сети гипермаркетов "Карусель". Мы рассматриваем данное событие как положительное из-за снижения доходов от гипермаркетов. Напомним, что по итогам I квартала 2021 года продажи "Карусели" упали на 45,3% - до 9,7 млрд руб. Кроме этого, X5 Retail Group может не только избавиться от затухающего направления, но и вырученные денежные средства от продажи направить на развитие новых направлений. В связи с этим мы подтверждаем рекомендацию покупать GDR X5 с прогнозной ценой 2800 рублей", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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