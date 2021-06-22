Акции Совкомфлота интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции "Совкомфлота" интересны инвесторам для долгосрочных инвестиций, считают аналитики BCS Express.

"Практически сразу после IPO (октябрь 2020 года) в акциях "Совкомфлота" началась нисходящая тенденция, "дно" которой было найдено в начале мая на уровне 88,01 рубля. С того момента акции начали демонстрировать восстановление, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Основные драйверы - планы по развитию, восстановление экономики после пандемии, участие в СПГ-проектах и долларовая выручка, защищающая от девальвации рубля".

Самым важным фактором для российских инвесторов являются дивиденды компании, которые весьма высоки, обращают внимание в BCS Express. 1 июля акции будут торговаться с дивидендами последний день, по текущим ценам дивидендная доходность составляет 7,1%.

Учитывая скорую выплату дивидендов, указывают аналитики BCS Express, можно предположить, что покупатели активизируются и протестируют уровни 94,5-95 рублей. Преодолев сопротивление, цели сдвинутся в сторону 96 рублей.

"Драйверов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, кроме дивидендов, пока нет. Бумаги интересны на длинной дистанции, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Важным психологическим уровнем является 105 рублей - цена размещения. Преодоление этого уровня может улучшить отношение инвесторов к акциям "Совкомфлота", что положительно скажется на цене бумаг", - уверены в инвесткомпании.

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