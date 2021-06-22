Курс доллар/рубль продолжит попытки опуститься ниже 73 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт Петербург"

Курс доллар/рубль продолжит попытки опуститься ниже 73 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Курс доллар/рубль в понедельник рос, отыгрывая новости о планах США ввести новые санкций против РФ. Во вторник он находится около 73,15 руб./$1, другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Поддержку рублю оказывают рост нефтяных цен (фьючерсы Brent утром превышали отметку в $75/барр.) и продажа выручки от экспорта для оплаты налогов (в пятницу выплачивается НДПИ). Мы ожидаем, что в течение недели курс доллар/рубль продолжит попытки опуститься ниже 73 руб./$1 на фоне постепенного восстановления спроса на риск и ослабления санкционных опасений", - отмечают аналитики банка.

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