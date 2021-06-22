Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4000-4300 пунктов к середине года - BCS Express

Индекс S&P 500 на фоне ускорения инфляции может консолидироваться в пределах 4000-4300 пунктов к середине года, считают аналитики BCS Express.

По итогам торгов 21 июня индекс S&P 500 вырос на 1,4% к концу сессии, остановившись на отметке 4224,7. "Индекс S&P 500 отскочил от нижней границы среднесрочного восходящего канала, перекрыв снижение конца прошлой недели. Активность покупателей высокая, но уверенности в устойчивом продолжении растущего тренда сейчас нет. По мере приближения к уровням максимумов инструмент может замедляться. Наиболее вероятным выглядит постепенный переход к боковой консолидации в широком диапазоне 4150-4280 п. В фокусе внимания рынка может быть инфляция. Замедление или хотя бы выход показателя на плато будет позитивным сигналом и даст повод рассматривать более бычьи сценарии. Ускорение, напротив, может стать поводом для распродаж", - указывают эксперты инвесткомпании.

Уверенное V-образное восстановление после пандемии привело котировки к историческим вершинам, отмечается в комментарии аналитиков. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержало движение индекса к новым максимумам.

По мнению аналитиков BCS Express, на фоне ускорения инфляции к середине 2021г индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4000-4300 п. Дальнейшая динамика может зависеть от темпов инфляции и монетарной политики ФРС. При этом, если абстрагироваться от фундаментальной составляющей и смотреть только на техническую картину, то большинство сигналов говорит в пользу сохранения растущего тренда.

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