Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4185-4235 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4185-4235 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал уверенный отскок от уровня поддержки 4170 пунктов. Ряд негативных краткосрочных сигналов, которые были сформированы в пятницу, не реализовались, как мы и предполагали. Индикатор RSI восстановился выше нейтрального уровня, а закрытие торговой сессии произошло выше 50-дневной скользящей средней", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт подчеркивает, что на мировых фондовых площадках во вторник наблюдается смешанная динамика после активного роста в понедельник. Внимание инвесторов сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава ФРС отмечает, что ускорение инфляции в последние месяцы связано с эффектом низкой базы прошлого года, ростом нефтяных котировок, восстановлением спроса и "узкими местами" рыночного предложения. Ожидается, что эти эффекты будут носить временный характер и инфляция постепенно вернется к долгосрочному целевому уровню. Также отмечается, что, несмотря на прогресс прививочной кампании, приведший к замедлению распространения COVID-19 в США, снижение темпов вакцинации и новые штаммы вируса остаются фактором риска. Нормализация экономических условий будет зависеть от формирования коллективного иммунитета.

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