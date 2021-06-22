Sber CIB позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Группы ЛСР", отмечается в комментарии аналитика инвестбанка Федора Корначева.

"Группа ЛСР" заявила о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи по причине низкой ликвидности глобальных депозитарных расписок (ГДР), напоминает эксперт. Компания анонсировала обратный выкуп ГДР по $2,11 за штуку (что предполагает премию около 3% к цене закрытия на 18 июня). Совет директоров компании одобрил эти решения 20 июня. Предложение об обратном выкупе затрагивает 15,08% акционерного капитала компании (на сумму около $163,9 млн по цене обратного выкупа), что соответствует объему ГДР в собственности миноритарных акционеров.

"Это решение компании нам кажется обоснованным. В период с января по май 2021г средний дневной оборот ГДР компании на Лондонской фондовой бирже составлял только $300 тыс., что в шесть раз меньше, чем оборот локальных акций на Московской бирже в тот же период. Концентрация акций на одной площадке позволит улучшить их общую ликвидность и сократить административные расходы на листинг. Мы полагаем, что предложение об обратном выкупе окажет поддержку акциям компании в следующие 30 дней (до истечения срока предложения об обратном выкупе). Таким образом инвесторы, которые обеспокоены краткосрочными перспективами жилищного рынка в России, получат хорошую возможность сократить свои позиции в акциях "Группы ЛСР" по приемлемой цене", - пишет Корначев.

Тем не менее, эксперт Sber CIB по-прежнему позитивно оценивает перспективы акций "Группы ЛСР" в долгосрочной перспективе, принимая во внимание их привлекательную оценку (коэффициент "цена/стоимость чистых активов" составляет 0,28, что ниже исторического среднего значения), а также высокую дивидендную доходность (9,8%).

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