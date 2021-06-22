Котировки нефтяных фьючерсов могут остаться на уровне выше $70/барр. при снятии санкций с Ирана - Банк "Санкт Петербург"

Возможное возвращение иранской нефти на рынок негативно повлияет на котировки черного золота, но у фьючерсов Brent есть все шансы остаться на уровнях выше $70/барр. даже при снятии санкций с Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли почти на 2%, сегодня они в моменте превышали $75/барр. Таким образом рынок нефти отыграл все потери после новостей с заседания ФРС, сейчас фьючерсы Brent торгуются около $74,6/барр. Инвесторы продолжают ожидать ощутимый дефицит черного золота, что отражается и в довольно позитивных прогнозах от инвестиционных банков - в частности вчера Bank of America заявил, что Brent в 2022 году может подорожать до $100/барр. Дополнительный позитив связан и с возможными проблемами в переговорах по иранской ядерной сделке - избранный в пятницу президент Ирана заявил, что сделка должна в первую очередь соответствовать национальным интересам страны", - отмечают аналитики банка.

Однако в ближайшие дни ожидается возобновление переговоров по иранской ядерной сделке, и участники могут стремиться достичь окончательного соглашения до инаугурации нового президента Ирана, полагают эксперты. "Возможное возвращение иранской нефти на рынок негативно повлияет на котировки черного золота, но у фьючерсов Brent есть все шансы остаться на уровнях выше $70/барр. даже при снятии санкций с Ирана", - прогнозируют они.

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