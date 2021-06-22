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Главная / Мнения аналитиков / Котировки нефтяных фьючерсов могут остаться на уровне выше $70/барр. при снятии санкций с Ирана - Банк "Санкт Петербург"
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22 июня 2021 года 13:15
Котировки нефтяных фьючерсов могут остаться на уровне выше $70/барр. при снятии санкций с Ирана - Банк "Санкт Петербург"
Возможное возвращение иранской нефти на рынок негативно повлияет на котировки черного золота, но у фьючерсов Brent есть все шансы остаться на уровнях выше $70/барр. даже при снятии санкций с Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли почти на 2%, сегодня они в моменте превышали $75/барр. Таким образом рынок нефти отыграл все потери после новостей с заседания ФРС, сейчас фьючерсы Brent торгуются около $74,6/барр. Инвесторы продолжают ожидать ощутимый дефицит черного золота, что отражается и в довольно позитивных прогнозах от инвестиционных банков - в частности вчера Bank of America заявил, что Brent в 2022 году может подорожать до $100/барр. Дополнительный позитив связан и с возможными проблемами в переговорах по иранской ядерной сделке - избранный в пятницу президент Ирана заявил, что сделка должна в первую очередь соответствовать национальным интересам страны", - отмечают аналитики банка. Однако в ближайшие дни ожидается возобновление переговоров по иранской ядерной сделке, и участники могут стремиться достичь окончательного соглашения до инаугурации нового президента Ирана, полагают эксперты. "Возможное возвращение иранской нефти на рынок негативно повлияет на котировки черного золота, но у фьючерсов Brent есть все шансы остаться на уровнях выше $70/барр. даже при снятии санкций с Ирана", - прогнозируют они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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