Цена нефти будет колебаться выше отметки $70/барр. в ближайшие несколько недель - Альфа-банк

Цена нефти будет колебаться выше отметки $70 за баррель Brent в ближайшие несколько недель, полагают аналитики Альфа-банка.

"После месяца уверенного роста на нефтяном рынке (Brent подорожала на 13% с 20 мая), ралли нефтяных котировок, на наш взгляд, может сойти на нет на фоне укрепления американской валюты. Так, мы считаем, что цены на нефть будут колебаться выше отметки $70/барр. в ближайшие несколько недель, отыграв большую часть позитивных сигналов рынка, который вновь возвращается к теме обсуждения Иранской ядерной сделки", - прогнозируют эксперты банка.

Переговорный процесс в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), проходящий под эгидой МАГАТЭ при посредничестве других участников сделки, возобновление которого ожидается в эти выходные, должен оказать дополнительное давление на котировки ближе к концу недели, что может подтолкнуть цену на нефть марки WTI к уровню поддержки на отметке в $70/барр., полагают аналитики. "Хотя мы не исключаем возможных скачков цены на нефть на фоне позитивных новостей (в частности, данных о сокращении запасах нефти в США), мы не видим значительных драйверов роста, способных поддержать ралли в ближайшие несколько дней", - отмечают они.

Так, эксперты ожидают, что предстоящая встреча OПEK+, в рамках которой пройдут заседания технического и министерского комитетов уже в первую неделю июля, станет ключевым фактором, формирующим тренд на нефтяном рынке. До этого момента рост опасений в отношении наращивания поставок иранской нефти и в целом нисходящий тренд на мировых сырьевых рынках окажут сдерживающее влияние на позитивные настроения, преобладающие на нефтяном рынке на фоне восстановления спроса, что позволит ценам на нефть марки Brent зафиксироваться в диапазоне $71- 74/барр.

"Хотя кратковременные скачки выше $75/барр. все еще возможны, мы считаем, что фундаментальных факторов поддержки дальнейшего роста цены на нефть накануне решения по наращиванию добычи нет (Саудовская Аравия и OПEK+ планировали нарастить 850 тыс. барр. в сутки в июле). Учитывая это, мы ожидаем, что цена на нефть будет стагнировать, вероятно, следуя за динамикой котировок WTI как самого торгуемого по всему миру контракта с физической привязкой", - резюмируют стратеги Альфа-банка.

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