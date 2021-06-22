Минфин, возможно, предложит для аукциона в среду ОФЗ 26237 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для аукциона в среду ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин во вторник должен объявить выпуски для аукциона в среду. Ввиду ухудшившейся рыночной конъюнктуры ведомство может проявить осторожность и вновь отказаться предложить рынку ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году. Скорее будут выбраны ОФЗ 26237, погашаемые в 2029 году. Бумаги сходной дюрации сейчас активно торгуются на вторичном рынке, так что размещение может пройти вполне успешно. Возможно, как и на прошлой неделе, Минфин установит на аукционе лимит", - отмечает эксперт корпорации Ирина Лебедева.

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