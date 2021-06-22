Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72,5-74,0 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72,5-74,0 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Возвращение санкционных опасений нивелировало позитивное влияние на рубль слабеющего доллара и растущих цен на нефть, поэтому российская валюта потеряла около 0.4%. Баланс факторов на ближайшее время выглядит смешанным: с одной стороны, поддержка со стороны экспортеров под налоги и дивиденды, с другой стороны, санкционные опасения, глобальная волатильность и возможное усиление локального спроса на валюту в связи с открытием ряда туристических направлений, включая Турцию. Отдельно отметим рост рублевой стоимости Brent до новых исторических максимумов, что краткосрочно допускает дополнительную "психологическую" поддержку, особенно от нерезидентов, которые не в полной мере учитывают наличие бюджетного правила и смотрят на рубль как на обычную сырьевую валюту. Поэтому по-прежнему ориентируемся на 72,5-74,0 руб./$1", - отмечает Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.