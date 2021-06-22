ПСБ рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 88 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой на уровне 88 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Возобновление авиасообщений окажет поддержку операционным и финансовым результатам "Аэрофлота", поскольку международные авиалинии являются наиболее маржинальным сегментом бизнеса ( с 22 июня российские авиакомпании смогут осуществлять авиаперелеты в Турцию, а с 28 июня - в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию и на Кипр). Считаем, что эффект можно будет увидеть уже по итогам третьего квартала текущего года - наиболее "горячего" для авиакомпаний сезона. Ожидаем дальнейшего увеличения рейсов в Европу и страны Азии", - пишут эксперты ПСБ.

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