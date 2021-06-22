Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, но "бычьей" уверенности уже нет

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне выросших внешних торговых площадок, однако забуксовавшая на 2-летних максимумах нефть вселила сомнения в "быков" - общий настрой рынка сместился к нейтральному. В лидерах роста остаются акции нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3815,8 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1643,19 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар стоит 73,15 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным. Азиатские рынки преимущественно выросли, отыгрывая отскок американских индексов. Индекс доллара торгуется в плюсе, однако валюты риска слабеют. Рынок акций РФ сохраняет попытки роста, реагируя на выросшую нефть и промышленные металлы. Рубль на утренних торгах стабилен против доллара, но немного укрепляется против евро. В течение дня поддержка отечественной валюты может усилиться за счет спроса экспортеров.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается развить рост и продвинуться к 3850 пунктам на фоне улучшений внешних настроений.

Нефть Brent вышла на максимумы за 2,5 года, также продолжается рост цен на металлы. На этом фоне можно рассчитывать на сохранение позитивного настроя инвесторов. Из интересных событий вторника можно обратить внимание на публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США. Также в фокусе внимания будут выступления главы ФРС Пауэлла и глав ФРБ Кливленда и Сан-Франциско, которые могут добавить деталей относительно сроков и темпов сворачивания стимулов. Впрочем, более значимыми для рынков станут публикации в среду предварительных PMI по США и еврозоне, которые подтвердят высокие темпы роста деловой активности.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-1,8%, Dow Jones (+1,8%) показал максимальный подъем с 5 марта. На прошлой неделе Dow Jones понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС на прошлой неделе повысила ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

При этом Баллард заявил в ходе вебинара в понедельник, что базовый показатель инфляции в 2022 году будет находиться на уровне 2,4%.

В свою очередь глава ФРБ Далласа Роб Каплан прогнозирует, что альтернативный показатель инфляции, исключающий наиболее существенные колебания цен за месяц, вырастет до 2,4% в следующем году.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE растет на 0,1%, DAX, CAC40 проседают на 0,3-0,4%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,1%).

На нефтяном рынке цены во вторник прекратили рост; цена Brent после тестирования рубежа $75 за баррель (максимум с апреля 2019 года) сдала назад. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,67 за баррель (-0,3%), июльская цена WTI - $73,15 за баррель (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,94 млрд рублей (из них 2,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,85 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,83 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").