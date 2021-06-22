Котировки нефти могут торговаться в диапазоне $75-78/барр. в середине текущей недели - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут торговаться в диапазоне $75-78 за баррель в середине текущей недели, несмотря на перегретость, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent во вторник утром пытались закрепиться выше отметки $75 за баррель, района максимумов за 2,5 года, при поддержке улучшения общерыночных настроений и ожиданий по восстановлению спроса на энергоносители по мере ослабления карантинных ограничений в развитых странах, констатируют эксперты ПСБ.

Также аналитики обращают внимание, что в фокусе участников рынка находится блок экономических данных, который выйдет в среду: предварительные PMI, недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране.

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