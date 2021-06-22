BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс 01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Умеренно-позитивные результаты саммита президентов России и США оказали достаточно скромную поддержку рынку ОФЗ. Прорывных заявлений сделано не было, а риски новых санкций, хотя и существенно снизились, но все еще остаются в повестке. На наш взгляд, более сильное влияние на локальный рынок оказало ужесточение риторики ФРС и рост базовых ставок, а также снижение аппетита к риску. На этом фоне в ближайшую неделю можно ожидать умеренного давления на российский локальный долговой рынок. На этой неделе мы меняем РЕСО-Лизинг-06пбо на чуть более длинный и предлагающий более высокую доходность РЕСО-Лизинг-08пбо", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Сохраняет позиции в топ-5 АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является МТС. Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки.

Остается в рейтинге РЕСО-Лизинг-08пбо. РЕСО-Лизинг находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019г. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019г увеличился на 51% г/г до 44,6 млрд руб., что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 г. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал, даже на фоне быстрого роста объема активов, отмечают аналитики BCS Express.

Неизменны позиции в топ-5 и у ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят, по мнению экспертов, невысокими.

Прочные позиции в топ-5 у Ритейл Бел Финанс-01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020г покрывает погашения долга в 2021-22гг. Валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время, 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств).

Остается в рейтинге ЛК Европлан, БО-03. Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель на 31.03.2021г превысил 98,1 млрд руб. (прирост +9,3% с начала 2021 г.). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,8% - коммерческим и 11,9% - самоходной техникой, 6,4% - LCV, 2,2% - автобусы. "Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое", - отмечают эксперты BCS Express.

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