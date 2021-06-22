Идея дня: котировки акций производителей удобрений могут вернуться к недавним максимумам - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рост цен на энергоносители благоприятствует производителям азотных удобрений, котировки их акций могут вернуться к недавним максимумам в ближайшие месяцы, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Калийные, фосфатные и азотные удобрения за прошлую неделю подорожали на 9%, 3% и 4% соответственно, хотя цены на агропродукцию в последнее время снижаются. Акции производителей удобрений могут вернуться к недавним максимумам в ближайшие месяцы. Растущие цены на энергоносители благоприятствуют производителям азотных удобрений CF Industries и Yara. Nutrien также хорошо позиционируется. Mosaic может вырасти, если сможет стабилизировать производство после недавних производственных проблем", - отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

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