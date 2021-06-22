Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС и макростатистика:

- Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе;

- В еврозоне выйдет индекс потребительской уверенности за июнь;

- В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май.

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