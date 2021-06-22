Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного повышения

Аналитики ждут умеренного роста российских фондовых индексов на открытии торгов во вторник.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3815-3830 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации около уровня открытия".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Следующие ориентиры наверху расположены около 3875-3895 пунктов, однако их потенциальное преодоление пока под вопросом. Импульс роста и притока капитала постепенно затухает. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3615-3630 пунктов, однако в ближайшие сессии такой провал не является базовым сценарием. Сохраняется крайне благоприятная конъюнктура для акций российских нефтяников. Они могут выглядеть сильнее рынка".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,5%".

ПСБ (Евгений Локтюхов): "Учитывая улучшение внешнего фона и благоприятную конъюнктуру рынка нефти, ждем оживления покупок в нефтегазовом и финансовом секторах на рынке акций. Индекс Мосбиржи во вторник может продолжить рост и попытаться продвинуться к верхней границе диапазона 3800-3850 пунктов".