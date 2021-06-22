Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3850 пунктам во вторник - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3850 пунктов в течение торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая улучшение внешнего фона и благоприятную конъюнктуру рынка нефти, ждем оживления покупок в нефтегазовом и финансовом секторах на рынке акций. Индекс Мосбиржи во вторник может продолжить рост и попытаться продвинуться к верхней границе диапазона 3800-3850 пунктов", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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