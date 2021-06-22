Спрос экспортеров может поддержать рубль на торгах во вторник - "Открытие Брокер"

Поддержка отечественной валюты может усилиться в течение торговой сессии во вторник за счёт спроса экспортёров, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Ситуация неопределённости с возможными санкциями со стороны США не позволяет рублю вернуться к уверенному укреплению. При этом на позитивной для рубля стороне в текущий момент находится налоговый период. В июне компаниям, по рыночному консенсусу, предстоит выплатить до 2,2 трлн налогов, что заметно больше, чем в мае. Впрочем, даже если рубль сможет удержаться вблизи 73 руб./$1, то при прояснении санкционной ситуации он будет иметь шансы на усиление своих позиций, - пишет ведущий аналитик инвесткомпании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - На утренних торгах национальная валюта стабильна против доллара, но немного укрепляется против евро. В течение дня поддержка рубля может усилиться за счёт спроса экспортёров".

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