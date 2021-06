Вероятно умеренное давление на рынок ОФЗ на текущей неделе - BCS GM

.

Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились в рамках коррекции после умеренного повышения на прошлой неделе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше

Инвесторам стоит обратить внимание на акции таких азиатских компаний, как Takeda Pharmaceutical Co., SK Telecom Co., LG Display Co. и ICICI Bank, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Потенциал роста котировок акций Takeda составляет 30%, полагают аналитики инвестиционной платформы.... читать дальше