Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, на положительной территории, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Следующие ориентиры наверху расположены около 3875-3895 пунктов, однако их потенциальное преодоление пока под вопросом. Импульс роста и притока капитала постепенно затухает. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3615-3630 пунктов, однако в ближайшие сессии такой провал не является базовым сценарием", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что сохраняется крайне благоприятная конъюнктура для акций российских нефтяников. "Они могут выглядеть сильнее рынка. Это касается "ЛУКОЙЛа", готового переписать исторические максимумы; "Роснефти", акции которой по-прежнему выглядят интересными в долгосрочной перспективе", - указывает он.

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