Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут чуть подрасти

Москва. 22 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent превысила $75 за баррель) после продолжительного отката из-за опасений, что Федрезерв начнет сокращение мер стимулирования экономики США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне в США индексы акций выросли на 0,8-1,8%, при этом Dow Jones (+1,8%) показал максимальный подъем с 5 марта. На прошлой неделе Dow Jones понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС на прошлой неделе повысила ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%. При этом Баллард заявил в ходе вебинара в понедельник, что базовый показатель инфляции в 2022 году будет находиться на уровне 2,4%. В свою очередь глава ФРБ Далласа Роб Каплан прогнозирует, что альтернативный показатель инфляции, исключающий наиболее существенные колебания цен за месяц, вырастет до 2,4% в следующем году.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 3,1%. Днем ранее индикатор рухнул на 3,3% на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков. Улучшению настроений инвесторов способствовали слова председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В подготовленном заявлении Пауэлла для Палаты представителей говорится, что регулятор продолжит проводить стимулирующую политику, чтобы обеспечить "устойчивое восстановление" экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК вырос на 0,8% и находился вблизи максимума примерно за две недели на фоне подъема американских фондовых индексов по итогам торгов в понедельник. В то же время гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,6% и находится вблизи рекордного максимума. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК вырос на 1,5%.

Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется выше $75 за баррель впервые за два года на опасениях, что предложение на нефтяном рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос. Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионах мира. Восстановление туристического спроса может привести к подъему цены Brent до $100 за баррель в следующем году, прогнозируют эксперты Bank of America.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $75,14 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,9% - до $74,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,68 за баррель, что на 0,03% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,8% - до $73,66 за баррель. Срок действия июльских фьючерсов истекает во вторник, более активно торгуемые августовские контракты подорожали в ходе торгов на 0,14% - до $73,22 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась на четверть по отношению к пятнице и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,374 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня просел на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (19-21 июня) 0,02%, поднявшись до 718,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-19" (+0,62%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,28%), "АФК Система-1P-19" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,55%), "Почта России-001Р-10" (-0,46%) и "Росбанк-002Р-04" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 75% выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBER28 номинальным объемом 20 млрд рублей на 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск 001Р-SBER28 прошел 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых.

ГК "Автодор" завершил размещение выпуска облигаций серии 002Р-10 на 500 млн рублей, разместив выпуск в полном объеме. Срок обращения выпуска - 27 лет, облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей.

"Газпром капитал" установил ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 60 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 4,5 года на уровне 8,63% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам. Техразмещение запланировано на 25 июня.

ООО "РЕСО-лизинг" 30 июня с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 2 июля.