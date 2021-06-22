22 июня 2021 года 08:51
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов во вторник благодаря росту нефтяных котировок
Москва. 22 июня. Доллар и евро слегка дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,07 - 73,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,0675 руб./EUR1 (-9,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,95 коп. к уровню закрытия 21 июня, до 79,39 рубля.
Доллар при этом оказался на 9,87 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,33 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное укрепление курса рубля к доллару США и евро на старте торгов 22 июня обусловлено продолжающимся ростом нефтяных котировок, а также увеличением спроса игроков рынка на рисковые активы. При этом сдерживающим фактором для более существенного роста нацвалюты остается увеличение геополитической напряженности. Инвесторы находятся в ожидании подробностей относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,17 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,22 за баррель, что на 0,14% выше уровня на закрытие рынка 21 июня.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 2,99%, китайский CSI300 - 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также растет - на 0,18%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. При этом индикатор Dow Jones Industrial Average, понесший существенные потери на прошлой неделе, продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с 5 марта.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 июня 2021 года 19:40
Москва. 22 июня. Доллар и евро почти не меняются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль также стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, и в первую очередь выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. читать дальше
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22 июня 2021 года 19:10
Москва. 22 июня. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексам вслед за фондовой Европой и на фоне высокой нефти (Brent протестировала рубеж $75 за баррель), просели бумаги "НЛМК" после отсечки дивидендов. читать дальше
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22 июня 2021 года 19:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 72,3 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.
"РусАл" приобрел долю в энергетической госкомпании "Русгидро". На наш взгляд, событие несет краткосрочный негатив для котировок "РусАла", так как в период получения сверхдоходов... читать дальше
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22 июня 2021 года 18:52
Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились в рамках коррекции после умеренного повышения на прошлой неделе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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22 июня 2021 года 18:46
Инвесторам стоит обратить внимание на акции таких азиатских компаний, как Takeda Pharmaceutical Co., SK Telecom Co., LG Display Co. и ICICI Bank, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
Потенциал роста котировок акций Takeda составляет 30%, полагают аналитики инвестиционной платформы.... читать дальше
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22 июня 2021 года 18:09
"Финам" рекомендует держать акции United States Copper Index Fund с целевой ценой $28 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"United States Copper Index Fund (CPER) следует за индексом, который состоит из корзины торгуемых на бирже... читать дальше
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22 июня 2021 года 17:42
Покупка акций Huntington Bancshares, Energy Transfer и Hewlett Packard Enterprise - ставка на хорошую дивидендную историю, говорится в комментарии аналитика BCS Express Валерия Емельянова.
"Ликвидных "фишек" с ценой акций ниже $20 за штуку, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, немного. Среди... читать дальше
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22 июня 2021 года 17:16
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Snap Inc. с прогнозной ценой на уровне $71,5 за штуку на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Стоп-лосс" рекомендуется установить на уровне $56 за бумагу.
"Мы ожидаем сильных показателей за второй квартал и... читать дальше
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22 июня 2021 года 16:47
Акции авиакомпаний остаются в текущий момент рискованным активом для покупок на длительную перспективу, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.
"В данный момент наблюдается увеличение глобального пассажиропотока, компании сектора начинают строить планы по восстановлению. Но необходимо... читать дальше
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22 июня 2021 года 16:22
Возможно продолжение ослабления курса рубля к доллару в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.
"Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, почти не замечая позитивных сигналов с мировых рынков, особенно с нефтяного. Давление оказывает некоторое... читать дальше
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22 июня 2021 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PetIQ Inc. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Выручка компании складывается за счет товаров (корма и... читать дальше
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22 июня 2021 года 15:36
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 2800 рублей, говорится в обзоре инвестиционной компании.
"Бумаги X5 Retail Group на прошедшей неделе выросли почти на 2,5% на фоне роста инфляции. Дополнительную поддержку X5... читать дальше
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22 июня 2021 года 15:16
Акции "Совкомфлота" интересны инвесторам для долгосрочных инвестиций, считают аналитики BCS Express.
"Практически сразу после IPO (октябрь 2020 года) в акциях "Совкомфлота" началась нисходящая тенденция, "дно" которой было найдено в начале мая на уровне 88,01 рубля. С того момента акции начали... читать дальше
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22 июня 2021 года 14:51
Курс доллар/рубль продолжит попытки опуститься ниже 73 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".
"Курс доллар/рубль в понедельник рос, отыгрывая новости о планах США ввести новые санкций против РФ. Во вторник он находится около 73,15 руб./$1, другие курсы валют EM... читать дальше
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22 июня 2021 года 14:30
Индекс S&P 500 на фоне ускорения инфляции может консолидироваться в пределах 4000-4300 пунктов к середине года, считают аналитики BCS Express.
По итогам торгов 21 июня индекс S&P 500 вырос на 1,4% к концу сессии, остановившись на отметке 4224,7. "Индекс S&P 500 отскочил от нижней границы... читать дальше
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