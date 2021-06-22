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22 июня 2021 года 09:22

Brent торгуется выше $75 за баррель впервые за два года

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают расти.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с 5 марта.

На прошлой неделе Dow Jones понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС на прошлой неделе повысила ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

При этом Баллард сказал в ходе вебинара, спонсируемого аналитическим центром Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), в понедельник что базовый показатель инфляции в 2022 году будет находиться на уровне 2,4%.

В свою очередь глава ФРБ Далласа Роб Каплан прогнозирует, что альтернативный показатель инфляции, исключающий наиболее существенные колебания цен за месяц, вырастет до 2,4% в следующем году.

Акции нефтяных компаний, которые существенно подешевели в пятницу, выросли в ходе торгов в понедельник. Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. прибавили 3,6%, акции Chevron Corp. (SPB: CVX) укрепились на 2,9%.

Также подорожали бумаги крупных банков, которые подверглись давлению по итогам предыдущих торгов. Котировки акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросли на 1,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 2,5%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 3,7%.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 1,4% несмотря на новость о том, что Федеральное ведомство по картелям ФРГ начало расследование в отношении компании, чтобы оценить ее влияние на межрыночную конкуренцию.

Поводом для расследования стали полученные ведомством жалобы на то, что Apple использует практики, потенциально препятствующие конкуренции, в связи с выходом обновления операционной системы iOS 14.5, которое позволяет пользователям запрещать приложениям отслеживать их активность и делиться данными с другими приложениями или сайтами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 586,89 пункта (1,76 %) и составил 33876,97 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 58,34 пункта (1,4%) - до 4224,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 111,10 пункта (0,79%) и составил 14141,48 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 МСК прибавляет около 3%. Днем ранее индикатор рухнул на 3,3% на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков.

Улучшению настроений инвесторов способствовали слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В подготовленном заявлении Пауэлла для Палаты представителей говорится, что регулятор продолжит проводить стимулирующую политику, чтобы обеспечить "устойчивое восстановление" экономики.

В число лидеров роста котировок входят акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+10,2%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+10%), Nippon Yusen K.K. (+9,3%) и Suzuki Motor Corp. (+6,9%).

Бумаги производителя чипов Advantest Corp. прибавляют в цене 2,4%, производителя потребительской электроники Sony - 2,9%, автомобильной Toyota Motor - 3,2%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК вырос на 0,8% и находился вблизи максимума примерно за две недели на фоне подъема американских фондовых индексов по итогам торгов в понедельник.

В то же время гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings находятся в лидерах падения, теряя 3,1%. Цена бумаг производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. уменьшается на 2,5%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 2,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,2%.

Тем временем акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. растут на 6,4%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 4,6%, CNOOC Ltd. - на 3,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,6% и находится вблизи рекордного максимума.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК вырос на 1,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,5% и на 1,6% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется выше $75 за баррель впервые за два года на опасениях, что предложение на нефтяном рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос.

Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионах мира.

Восстановление туристического спроса может привести к подъему цены Brent до $100 за баррель в следующем году, прогнозируют эксперты Bank of America.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $75,09 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,39 (1,9%) - до $74,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,63 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,02 (2,8%) - до $73,66 за баррель. Срок действия июльских фьючерсов истекает во вторник, более активно торгуемые августовские контракты подорожали в ходе торгов на $0,04 (0,05%) - до $73,16 за баррель.

"Оптимизм в отношении перспектив спрос сейчас довольно высок, и проблема нехватки поставок выходит на первый план", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

"Если ралли, которые мы наблюдаем в данный момент, пойдет на спад, это будет связано с увеличением поставок", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

В центре внимания рынка остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако результатов, которые могли бы привести к наращиванию Ираном добычи нефти, пока нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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