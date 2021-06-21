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21 июня 2021 года 19:41

Рынок акций РФ подрос по индексу Мосбиржи благодаря выросшей нефти и ослаблению рубля

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в понедельник смог подрасти по индексу Мосбиржи благодаря подорожавшей нефти, подросшей фондовой Европе и ослаблению рубля; просели бумаги компаний Михаила Гуцериева на фоне известий о введении европейских санкций из-за ситуации с нарушением прав человека.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3813,45 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1642,39 пункта (-0,3%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 73,17 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%).

Выросли акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,6%, до 774 рублей) на фоне известий, что компания уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Как говорится в сообщении компании, 20 июня совет директоров ЛСР рассмотрел стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE больше не входит в число приоритетов. Основная ликвидность сосредоточена на "Московской бирже", где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен $0,3 млн.

Компания объявила оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу. Выкупать расписки будет "дочка" группы - АО "Стройкорпорация". Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE - 30 июля. Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на "Мосбирже", увеличив тем самым ликвидность, рассчитывает девелопер.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, основное беспокойство инвесторов по-прежнему связано с возможным более ранним ужесточением монетарной политики ФРС, о чем регулятор просигнализировал в прошлую среду по итогам заседания. К тому же в пятницу один из чиновников ФРС, глава ФРБ Сент-Луиса Баллард, не исключил вероятность повышения процентной ставки уже в следующем году.

Тем не менее, в целом на рынках не наблюдается панических настроений, пока все просадки активов выкупаются. Дополнительное давление на рублевые активы оказало заявление помощника президента США Салливана о том, что Вашингтон готовит новые санкции из-за ситуации с Навальным. Однако позже Кремль в достаточно конструктивном ключе прокомментировал новые меры, смягчив информационный эффект от их анонсирования.

Поддержку нефти и другим сырьевым товарам оказывает нисходящая динамика доллара. В то же время устойчивому росту нефтяных цен препятствует перспектива заключения соглашения по ядерной программе Ирана, которая откроет путь иранской нефти на рынок, отмечает эксперт.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, положительную динамику показали золотодобывающие компании ("Полюс", "Полиметалл") - золото укреплялось, в то время как остальные металлы продолжили коррекцию после заседания ФРС США, по итогам которого была более жесткая риторика, чем ожидал рынок. Цены на золото поддерживают покупки крупных биржевых фондов - по данным Bloomberg, в пятницу объем покупок золота со стороны ETF достиг максимума с марта. Фундаментально золото поддерживает отрицательная реальная доходность по гособлигациям США, но риском является более ранее ужесточение монетарной политики, чем ожидает рынок.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, опасения по поводу вероятного ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США продолжают нервировать инвесторов (инвесторы опасаются, что ФРС начнет ужесточать кредитно-денежную политику раньше намеченного срока). При этом ФРС пока полагает, что повышение процентной ставки в США произойдет не раньше второй половины 2023 года, а сокращение программы выкупа облигаций или ее полная отмена только обсуждается.

Тем не менее, такая "повестка дня" нервирует рынки. Главный экономист Moody's Занди заявил, что рынок акций может снизиться в результате коррекции на 10-20%. Цена на нефть Brent пока находится на вполне комфортной отметке $73,5 за баррель, что сдерживает продавцов, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон пока не располагает к оптимизму, но отечественный рынок акций держит удар. После утренней просадки ниже 3800 пунктов по индексу МосБиржи ситуация стабилизировалась. Частично этому помогла подросшая нефть, которая не участвует в глобальных распродажах. Впрочем, есть предпосылки к тому, что доллар оказался слишком агрессивно перекупленным, и уже к середине европейских торгов индекс доллара торговался в минусе, а фьючерсы на индексы США оказались в плюсе.

Из корпоративных новостей можно выделить решение совета директоров "Группы ЛСР" одобрить программу обратного выкупа ГДР, обращающихся на Лондонской бирже. Срок реализации - с 21 июня по 20 июля 2021 года по цене $2,11 за штуку. Общая сумма на приобретение не превысит $163,889 млн. 2 августа произойдет делистинг ГДР компании с Лондонской биржи.

Помехой для укрепления рубля вновь становятся санкции, которые Вашингтон планирует, игнорируя дипломатический этикет в период переговоров. Один из вариантов действий в рамках действий по делу Навального может быть дальнейшее ограничение по госдолгу, включая запрет на покупку на вторичном рынке. Принятый закон также предусматривает возможность запрета полётов российских авиакомпаний в США, но ответные меры могут оказаться ещё более жёсткими для американских компаний. В любом случае, второй этап предусматривает разнообразные меры, но президент США не обязан одобрять их полностью.

Переговоры с Ираном по ядерной сделке поставлены на паузу. На прошедших выборах в исламской республике победил религиозный консерватор Ибрагим Раиси, который может внести коррективы в позицию Тегерана. Впрочем, пока представители участников процесса говорят о том, что это не повлияет на достижение компромисса. Однако со стороны США уже звучат предупреждения о том, что переговоры не могут длиться вечно, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), однако растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-1%) и США (индекс S&P 500 прибавляет 1,2%).

На нефтяном рынке цены в понедельник вечером вернулись к росту, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $74,57 за баррель (+1,4% и +0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $73,16 за баррель (+2,1% и +0,8% в пятницу).

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.

Акции компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, вечером в понедельник просели на фоне известий о введении европейских санкций из-за ситуации с нарушением прав человека.

Подешевели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1%).

В понедельник вечером стало известно, что санкции Евросоюза по Белоруссии коснулись российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Ранее сообщалось, что санкции ЕС против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии вступили в силу.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций этой страны Алексей Авраменко, замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков подпали под европейские санкции из-за ситуации с нарушением прав человека.

Кроме того, США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, говорится в сообщении американского Минфина. Российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который оказался в "белорусском" санкционном списке Евросоюза, также опубликованном в понедельник, в американском перечне нет.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,78 млрд рублей (из них 10,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,64 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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