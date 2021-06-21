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21 июня 2021 года 19:29

Рубль вечером продолжает дешеветь на ожидании санкционных подробностей, несмотря на активно растущую нефть

Москва. 21 июня. Доллар и евро продолжают заметно дорожать на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на активно растущую нефть, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Курс доллара США составил 73,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,17 руб./EUR1, подорожав на 79 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,98 копейки - до 79,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабеть к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая информацию, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN. Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям".

Комментируя нынешние сообщения о возможных новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".

Он подчеркнул, что "только именно от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций - сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны - зависит от главы государства".

Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным 2 марта. США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Инвесторы в понедельник ждут выступлений ряда представителей руководства ФРС, включая главу Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, а также главу ФРБ Далласа Роберта Каплана и главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году против четырех в марте.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник снижается скорее на общем росте доллара к другим валютам на рынке Forex в последние несколько дней, чем на сугубо российских новостях. "Конечно, есть заявления по санкциям из-за Навального, но даже если они будут введены, они будут носить символический характер. При этом нефть сегодня растет, выйдя на отметку выше $74 за баррель Brent. В среднесрочной перспективе это окажет поддержку российской валюте, даже несмотря на рост американской валюты на мировых рынках", - подчеркивает Голубов.

"Помехой для укрепления рубля вновь становятся санкции, которые Вашингтон планирует, игнорируя дипломатический этикет в период переговоров. Один из вариантов действий в рамках действий по делу Навального может быть дальнейшее ограничение по госдолгу, включая запрет на покупку на вторичном рынке. Принятый закон также предусматривает возможность запрета полетов российских авиакомпаний в США, но ответные меры могут оказаться еще более жесткими для американских компаний. В любом случае, второй этап предусматривает разнообразные меры, но президент США не обязан одобрять их полностью", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник, повышаясь пятую неделю подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $74,67 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,31 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июня на 97,71 копейки, до 73,1987 руб./$1, и увеличил курс евро на 89,99 копейки, до 86,8942 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 91,12 копейки по отношению к пятнице и составил 73,1412 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 73,86 копейки и составил 73,1471 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 805,608 млн, из которых $692,008 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 113,6 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 90,56 копейки, до 86,9158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 92,31 копейки и составил 86,9875 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR482,268 млн, из которых EUR133,555 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 5,81% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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