Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании дополнительной информации о новых антироссийских санкциях со стороны США

Москва. 21 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Курс доллара США составил 73,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,09 руб./EUR1, подорожав на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,78 копейки - до 79,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июня на 97,71 копейки, до 73,1987 руб./$1, и увеличил курс евро на 89,99 копейки, до 86,8942 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая информацию, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN. Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям".

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным 2 марта. США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Комментируя нынешние сообщения о возможных новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".

Песков заявил, что в России анализируют ситуацию о том, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты. "Пока действительно изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "только именно от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций - сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны - зависит от главы государства".

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую сессию подряд и находясь вблизи многолетних пиков.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник составляет $73,53 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,75 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Основные риски для рубля в ближайшие дни - это обновленная санкционная повестка и постепенное охлаждение цен на нефть. Также к негативным событиям можно отнести дальнейшее влияние пандемии, а также решение ФРС о смене политики на "ястребиную", которое еще достаточно долго будет оказывать воздействие на рынки. В выходные появилась информация о новом пакете санкций от США за отравление Навального, что на фоне довольно позитивных переговоров Байдена и Путина для многих аналитиков явилось довольно неожиданным событием. Кроме этого, снижение цен на нефть из-за позитивных переговоров США и Ирана может негативно повлиять на стоимость российской валюты. Локальную поддержку рублю окажет продажа экспортерами валюты, которая необходима им для уплаты НДПИ в пятницу", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Низкое геополитическое напряжение продлилось недолго - советник по национальной безопасности США заявил, что готовится новый пакет санкций по делу Навального, также подчеркнув, что продолжатся и ограничения на строительство "Северного потока 2". На этом фоне курс пары "доллар-рубль" ощутимо вырос и находится в понедельник днем около 73,2 руб./$1. Впрочем, мы не ожидаем, что новые ограничения будут жесткими, вероятно, они будут преимущественно персональными. Таким образом, раскрытие подробностей новых санкций должно поддержать рубль, однако санкционная неопределенность может затянуться, что будет ограничивать российские активы. В то же время для рубля позитивны высокие цены на нефть, а также налоговый период, пик которого должен прийтись на эту пятницу и будущий понедельник. На этой неделе динамика рубля будет также во многом зависеть от реакции рынка на возобновившиеся после "недели тишины" заявления представителей ФРС. Мы ожидаем, что особо сильной реакции на них не будет, и курс пары "доллар-рубль" в течение недели может попробовать вновь вернуться ниже 73 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 5,81% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,56% годовых.