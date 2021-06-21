Возможен подъем котировок акций FedEx от текущих уровней - "Фридом Финанс"

Возможен подъем котировок акций FedEx Corp. от текущих уровней, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

FedEx, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, после закрытия основной сессии 24 июня отчитается за четвертый квартал 2021 финансового года, закончившийся 31 мая, отмечает аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев. "Мы ожидаем, что результаты компании, как и в последние четыре квартала, окажутся лучше рыночного консенсуса. Общерыночные ожидания закладывают EPS на уровне $4,98 (+96,8%) при выручке в размере $21,47 млрд (+23,4%)", - указывает он.

"Котировки акций компании опустились до уровней, на которых находились перед публикацией сильного отчета за третий финансовый квартал. В связи с этим, на наш взгляд, в них сформировался высокий потенциал разворота вверх", - отмечает Кичибаев.

Также аналитик указывает, что FedEx - ведущий участник рынка электронной коммерции, который в первом календарном квартале текущего года вырос на 39%. В апреле выручка в рознице продолжила повышаться, а в мае ее рост лишь немного замедлился. При этом доля онлайн-продаж за первый квартал достигла 19,5% против 15,9% годом ранее.

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