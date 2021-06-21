Акции Lowe's станут интересны для покупок на уровнях $180-185 - BCS Express

Акции Lowe's Cos. станут интересны инвесторам для покупок на уровнях $180-185 за штуку, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Как говорится в аналитическом материале, торговый план предполагает покупку акций Lowe's на снижении в диапазон $180-185 за штуку с целью роста до $210 на горизонте 6 месяцев. Потенциальная доходность - до 16,7%.

Аналитик отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги:

- Пять последних кварталов подряд Lowe's показывает динамику выше прогнозов. В феврале-апреле компания отчиталась о рекордной выручке $24,4 млрд и ожидает $26,4 млрд в мае-июле. Прибыль на акцию за последний год выросла на 41,2%.

- По основным мультипликаторам Lowe's опережает своего главного конкурента: P/E=20,4 против 22,1, форвардный P/E составляет всего 15,8, что является сильным сигналом на покупку (у Home Depot Inc. он равен 20,3), P/S=1,4 против 2,3.

- Согласно отчетности хедж-фондов по форме 13F, акции Lowe's в своих портфелях держат более 60 профессиональных управляющих. Это делает ее одной из 30 самых популярных бумаг среди инвесторов с крупным средним чеком.

- Компания с весны внедряет новую стратегию Total Home, призванную автоматизировать подбор материалов и мебели для ремонта. При сохранении устойчивого спроса на мебель и стройматериалы Lowe's будет в числе основных бенефициаров роста рынка.

Обращает внимание Емельянов и на возможные риски:

- Компания относится к сегменту товаров длительного пользования, которые зависят от смены циклов в экономике. Если совокупный спрос в США замедлит рост сильнее ожиданий или власти не справятся с фактором затяжной пандемии, то коррекция в акциях Lowe's может продолжиться. Бумага способна пробить поддержку вблизи $180 за штуку и пойти еще ниже.

Lowe's Cos. - вторая по размеру торговая сеть товаров для дома в мире. При капитализации $132 млрд уступает в своей нише только Home Depot.

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