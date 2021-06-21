BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Добавляем в топ-5 "АЛРОСА" (российская группа алмазодобывающих компаний занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов). Добавление бумаги в портфель в текущий момент позволит получить дивиденды за II полугодие 2020 года с доходностью 7,2%", - отмечают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что дисбаланс между спросом и предложением на алмазном рынке, когда запасы в сегменте огранщиков ограничены, а продажи производителей близки к годовому объему производства в IV квартале 2020 года-I квартале 2021 года, подразумевает, что единственный вариант сбалансировать рынок - это поднять цены. "Такое развитие событий, в свою очередь, должно привести к переоценке "АЛРОСА" после экс-дивидендной даты. Наконец, дивиденды за I полугодие 2021 года также могут остаться высокими на фоне хороших результатов за I квартал, и дивдоходность за полугодие достигнет 6-8%, что должно стать еще одним фактором поддержки в среднесрочной перспективе", - указывают в BCS Global Markets.

"Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Мы видим следующие катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - отмечают эксперты.

"Банк ВТБ показал позитивную динамику финансовых показателей за 4 месяца 2021 года с ROE 19%. Финансовый директор сообщил об ожиданиях в этом году 270 млрд руб. чистой прибыли. При коэффициенте дивидендных выплат 50% это дает надежду на дивдоходность около 11% DY (по текущим оценкам) и может вызвать интерес рынка к бумаге после продажи доли банка "Траст", устранившей среднесрочный риск навеса", - обращают внимание в инвесткомпании.

"По-прежнему в топ-5 акции "Северстали". На прошлой неделе компания предлагала июльский г/к прокат по $1 275/т FOB Балтика, что на 2% выше среднего уровня предыдущей недели. Кроме того, экспортные цены на г/к прокат в России повысилиcь на 1% (до $1 030/т FOB Черное море). Внутренние цены на г/к прокат и арматуру на первичном рынке не изменились за неделю и составили $1 179/т и $779/т EXW соответственно. В целом даже если потенциальное снижение экспортных цен потянет вниз локальные цены (наиболее негативный сценарий), бумаги "Северстали", на наш взгляд, останутся привлекательной историей", - пишут аналитики.

Котировки акций "М.Видео" продолжают восстанавливаться после дивидендного гэпа, констатируют эксперты. "Мы видим потенциал дальнейшего роста (свыше 60%) благодаря обновленной дивидендной политике и позитивной динамике финансовых показателей", - указывают в инвесткомпании.

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