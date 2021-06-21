"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BP с целью $35

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BP plc с целью $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-9 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов BP в 2021 году. За счет сильного значения свободного денежного потока к 2022 году суммарная доходность "байбэков" и дивидендов может достигнуть привлекательных 8,2%. Компания собирается стать одним из лидеров в области возобновляемой энергетики, что актуально в условиях планов большинства развитых стран по снижению углеродного следа. Постепенная продажа нефтяных активов позволит получить около $25 млрд за 5 лет на развитие ВИЭ, а оптимизация оставшихся - $3-4 млрд экономии к 2023 году", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения, актив торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При открытии позиции на 16% от объема портфеля риск на портфель составит 0,7%", - указывают эксперты "Финама".

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