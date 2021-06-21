Возможно ослабление рубля до 74 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Российская валюта отыгрывает коррекцию в ценах на нефть и глобальное укрепление валюты США. "Испарение" геополитической премии в рубле прекратилось после новостей о том, что в США разрабатывают дополнительный пакет санкций, которые могут быть применены к РФ по делу Алексея Навального. Мы вовсе не будем удивлены, если на текущей неделе пара USD/RUB поднимется до 74 руб./$1", - отмечает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

Эксперт при этом обращает внимание, что июньской налоговый период будет оказывать российской валюте поддержку. "Наиболее позитивный для рубля сценарий - если нефть марки Brent поднимется в ближайшие дни выше $75/баррель. В этом случае при поддержке дополнительного спроса на рублевую ликвидность пара USD/RUB вернется к 71,50 руб./$1, однако пока наш базовый сценарий предполагает коррекцию", - пишет Шульгин.

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